Nemi, un lago di vino

Tiziana Boldrini

Calici in alto, per tutto il fine settimana, a Nemi, la bella cittadina dei Castelli Romani affacciata sull'omonimo lago che, da oggi a domenica, aprirà le porte alla quinta edizione di Borgo DiVino. Dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane, l'expo regalerà ai visitatori un'esperienza multisensoriale grazie ad un percorso di degustazioni guidate, articolato in sei aree tematiche: Castelli Romani e Lazio, Colline Toscane, Calici di Calabria, Artigiani del vino, Bollicine e Produzioni naturali. Un viaggio tra sapori e profumi di cento etichette, vanto delle cinquanta cantine selezionate con Wineowine, il portale che promuove le bottiglie di piccole, pregiate, aziende. Tra le novità, lo spazio Top Wine che omaggia i fiori all'occhiello dei produttori italiani, in assaggio per l'occasione. Il tandem sarà con le prelibatezze gastronomiche del territorio, in vetrina per promuovere piatti locali, e non solo. Il Sol Levante, infatti, porterà in terrazza il migliore sushi. Info www.castelliexperience.it.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

