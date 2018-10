Nelle scuole romane è già protesta

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Primo sciopero e tensioni nei licei capitolini, a Roma le scuole superiori si preparano alla stagione delle proteste e domani Roma verrà invasa dal primo corteo studentesco. Ma in città è già allerta scontri, dopo le prime scintille di ieri, registrate fuori dallo storico liceo Tasso. L'autunno studentesco, quindi, è già iniziato: negli istituti superiori partono le assemblee sia per le elezioni studentesche alle porte sia per aprire dibattiti sulla manovra economica e i tagli all'istruzione.In un clima di protesta i ragazzi stanno anche preparando il primo corteo che domani vedrà sfilare a Roma migliaia di ragazzi, provenienti anche da fuori. La manifestazione, organizzata dall'Unione degli studenti, è di carattere nazionale e a Roma verrà la fetta più grossa dei manifestati, anche da tutto il Lazio. L'appuntamento per per dare il via al corteo sarà alle 8 alla Piramide Cestia per poi partire verso le 9.30. Per il momento il percorso non è ancora stato reso noto ma probabilmente gli studenti proveranno a raggiungere Montecitorio. Ma il corteo, indetto da tempo, sarà sotto stretta sorveglianza perché nelle ultime ore, a Roma, si è scaldata l'atmosfera con le prime scintille tra studenti. Tanto da dover richiedere l'intervento della polizia per sedare gli animi. Tre ragazzi dell'associazione di estrema destra Nes, che da giorni affiggono manifesti in tutta la città, stavano distribuendo i volantini fuori dalla scuola. Quando sono stati intercettati da un gruppo di studenti antifascisti, intervenuti immediatamente per chiedergli di allontanarsi dalla scuola. «Andatevene, qui non c'è posto per voi. Non vi vogliamo»: a queste parole è esplosa la rabbia con insulti e grida. In pochi minuti sono arrivati gli agenti di polizia e hanno identificato i ragazzi di entrambi i gruppi. In poche ore la notizia ha fatto il giro dei licei di Roma. Dal vicino liceo Righi è giunta la solidarietà, così come da vari collettivi antifascisti.(L. Loi.)