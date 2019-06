Nelle sale di un museo o all'aria aperta. Molte le proposte per trascorrere le giornate di vacanza in città. È ormai un classico il centro estivo organizzato dal Teatro Verde a Villa Pamphilj (dai 4 ai 13 anni) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 fino al 13/9. Un gioco lungo cinque giorni per realizzare uno spettacolo, immersi nel verde e nella natura, esplorando i mestieri del teatro. Una vacanza speciale tra musica, natura, burattini, libri, arte e avventura. Si giocherà con le storie, soprattutto quelle che raccontano di viaggi fantastici, come Ventimila leghe sotto i mari, Dalla terra alla luna, Dante e l'inferno, l'Odissea, Astolfo e la luna.

Arte, cinema, yoga e piccolo circo. Queste le attività proposte dal Laboratorio d'arte del Palazzo delle Esposizioni (dai 5 agli 11 anni) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 fino al 5/7. Tra le novità di quest'anno una lezione di approccio alla lingua italiana dei segni (LIS) attraverso il movimento corporeo e un percorso dietro le quinte per conoscere chi lavora nel museo, dall'ufficio mostre alla biglietteria, dal servizio di accoglienza al marketing. (F.Pic.)

