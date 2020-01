Nelle prossime ore il vento spazzerà il Pm10

«A Roma, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la previsione è di un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal 18 gennaio e un rientro generale del Pm10 nei parametri dall'inizio della prossima settimana».

Così, l'esperto dell'Arpa Lazio, Alessandro Di Giosa, dirigente presso il centro regionale di qualità dell'aria, commenta il superamento dei limiti di Pm10 nella capitale, che ha comportato l'adozione dell'ordinanza anti-smog da parte del Campidoglio. «Queste situazioni perduranti derivano da un mix di fattori - ha spiegato - La presenza di inquinanti nell'aria e la mancanza di precipitazioni e ventilazione che ne determina il ristagno e l'accumulo. Durante periodi particolarmente critici si prendono provvedimenti a tutela della salute pubblica. Misure che puntano ad evitare l'esposizione delle persone ad alte concentrazioni di polveri sottili». «Anche nei periodi di limitazioni del traffico, infatti - ha detto ancora Di Giosa - gli inquinanti continuano ad essere emessi in atmosfera e le fonti sono diverse. Nel Comune di Roma le principali fonti di Pm10 sono i trasporti (per il 60% circa) e i riscaldamenti (per il 30%)».(F. Sci.)

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA