Nelle Olimpiadi più pazze del mondo ci sta che la piccolissima, quasi infinitesimale, San Marino vinca la sua prima medaglia della storia. Succede nel tiro a volo ed è di bronzo. La conquista la 32enne Alessandra Perilli nella fossa olimpica e di fatto la strappa proprio a un'azzurra, la più quotata Silvana Stanco che chiude quinta. Un risultato clamoroso, che trasforma la sesta giornata dei Giochi di Tokyo in una meravigliosa festa per San Marino, meno di 35mila abitanti su un'estensione territoriale di circa 61 chilometri quadrati. Nazione italianissima, intendiamoci, ma che da ieri entra nel medagliere per conto suo e addio Italia. «È un'emozione immensa, vado finalmente sul podio dopo 9 anni di sacrifici e dopo Londra, dove fui quarta e ci rimasi male», e giù lacrime. Brava Alessandra.



