Nelle grinfie del maniaco romeno Notte di terrore: tramortita a bastonate

Nuda, con il viso ed il corpo tumefatti è scattata dalle grinfie del suo stupratore. Dopo una notte di terrore e violenza. I militari dell'esercito, in servizio antiterrorismo davanti al Sant'Uffizio, l'hanno soccorsa chiamando il 118. La donna, quando è stata visitata dai medici del Santo Spirito si è vergognata di raccontare loro l'orrore di cui era stata protagonista poco tempo prima.

Con una spranga di ferro, dopo averla tramortita un romeno l'ha violentata ripetutamente sotto la minaccia di un coltello con il quale l'avrebbe sgozzata se solo avesse provato a reagire. La drammatica vicenda, che vede come vittima una cittadina polacca di cinquant' anni, avviene all'Ombra del Cupolone di San Pietro in uno stabile diroccato in via delle Fornaci, divenuto ritrovo abituale e dormitorio di clochard e disperati in cerca di un tetto.

L'uomo che l'ha violentata, un romeno di quarantasette anni di nome Constantin Nechitoaen, residente anch'egli nella palazzina abbandonata dopo averla avvicinata ed aver conquistato la sua fiducia ha cominciato a molestarla pesantemente. In un'ala del palazzo, al riparo da testimoni e da occhi indiscreti le ha strappato i vestiti di dosso e l'ha colpita alla testa con un pezzo di ferro. Con un pugnale l'ha tagliuzzata in varie parti del corpo per ridurla in stato di completa soggezione fisica e psicologica.

La vicenda è venuta alla luce grazie ad un maresciallo donna dei carabinieri in servizio alla stazione di San Pietro, che l'ha convinta a denunciare lo stupro. Il sottufficiale ha aiutato la vittima a far riemergere dalla sua mente quei particolari che aveva rimosso ma che le hanno permesso di descrivere minuziosamente il suo aguzzino. Gli investigatori della stazione e della compagnia del maggiore Francesco Soricelli hanno fermato lo stupratore che girovagava in via della Stazione di San Pietro, che è stato riconosciuto dalla vittima.

Il fatto ripropone la disperazione ed il degrado tra i senza fissa dimora in ormai tutti i quartieri della Capitale, anche in quelli attorno la Città del Vaticano dove i sottopassi, i colonnati e gli edifici abbandonati sono diventati ricettacolo di malaffare e violenza.

