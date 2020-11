«Nelle carceri contagi aumentati del 600%»

Il numero dei casi di coronavirus nelle carceri, tra detenuti e personale penitenziario, è aumentato del 600% in due settimane. A denunciarlo è l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che ha scritto una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al sottosegretario Vittorio Ferraresi e ai vertici del Dap, Bernardo Petralia e il vice Roberto Tartaglia, esprimendo «grave e motivata preoccupazione».

«Rispetto a tale situazione, oltre a una generale e quanto mai pericolosa promiscuità, assenza di dispositivi di protezione individuale per quanto riguarda i ristretti, nei reparti detentivi e nelle zone di attività e socialità in comune, non poca perplessità sta destando la sostanziale assenza di disposizioni di carattere nazionale, ovvero emanate dagli Organi del Dap, riguardanti il coordinamento operativo delle misure e degli interventi da adottarsi per prevenire e contrastare il contagio», sottolinea l'Osapp.

In particolare, il sindacato fa riferimento al «reiterato mantenimento senza limitazioni di sorta dei servizi di traduzione, di piantonamento nonché i colloqui tra i detenuti e i familiari o congiunti, anche provenienti da regioni diverse».(E. Chi.)



