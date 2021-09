Nella zona dove i carabinieri l'hanno fermata e arrestata era conosciuta come Margot perché, come la fidanzata dei cartoons di Arsenio Lupin, girava andava in giro con automobili di lusso rubate. La donna è considerata, per i suoi precedenti, esperta nella clonazione e nel riciclaggio di autovetture. Quando l'equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Pomezia, l'ha riconosciuta (questa volta a bordo di una fiammante piccola utilitaria), la 32enne Valentina Favalle è stata bloccata. Al controllo alla banca dati la macchina che guidava è risultata rubata. In casa sua sono stati sequestrati 35 timbri di vari comuni italiani e per visti tedeschi, 41 bollini della Germania per i libretti di circolazione, 7 carte d'identità in bianco, 53 patenti in bianco rubate e una stampante per compilarle. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

