Nella zona di corso Como, un paradiso per carnivori gourmet. Mondano ed elegante, il ristorante di stampo internazionale dell'istrionico patron Massimo Minutelli propone pregiati tagli selezionati dai migliori allevamenti mondiali. Eccellenze come il maiale iberico, la Fassona piemontese di Martini Boves, il Bue grasso di Carrù, la Rubia Gallega galiziana (alimentata con erbe di pascolo e alghe atlantiche, per una salinità unica nel suo genere), i Black Angus statunitensi e australiani, i Wagyu giapponesi. Da gustare cotte nell'imponente griglia a vista o crude in varie versioni di tartare e uramaki. Imperdibili gli antipasti come il Pastrami nel Pan de Cristal, il Midollo di bue con pane caldo, l'Animella di vitella, il peperone crusco e la scaloppa di foie gras. E poi tante versioni dell'uovo di Paolo Parisi cotto a 61°, i purè affumicati conditi e uno spettacolare risotto alla milanese.

La Griglia di Varrone -

Milano, via di Tocqueville 7 - tel. 02/367.98.388 - sempre aperto -

costo medio 50 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA