Nella Top 11 dell'Europeo stilata ieri dalla Uefa, ben cinque azzurri nella formazione ideale. Donnarumma (premiato anche come miglior giocatore del torneo), Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa, hanno ripagato tutte le delusioni degli anni precedenti con questo exploit che ha consentito all'Italia di conquistare il titolo nella finale di Wembley 53 anni dopo il primo itolo conquistato a Roma nel 1968. Questa la formazione selezionata: Donnarumma; Walker (Inghilterra), Bonucci, Maguire (Inghilterra), Spinazzola; Jorginho, Højbjerg (Danimarca), Pedri (Spagna); Chiesa, Lukaku (Belgio), Sterling (Inghilterra).

Per quanto riguarda il Pallone d'oro, oltre a Messi (Argentina campione della Copa America), in lizza i nostri Gigio e Jorginho. L'ultimo italiano a vincere questo premio è stato Cannavaro nel 2006.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA