«Nella seconda metà dell'anno ci aspettiamo un buon tasso di ripresa con il recupero nell'intero 2021 di oltre la metà» del 9% perso nel 2020. Lo ha detto il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco in un'interista alla Cnbc margine del G20. Nell'economia italiana gli effetti delle precedenti misure di distanziamento sociale e delle vaccinazioni hanno dato effetti «davvero positivi, ora dobbiamo lavorare per mantenerli», ha detto Visco. Il «rischio principale, che però finora non abbiamo visto realizzarsi, è quello di una nuova ondata di contagi», anche se magari inferiore a quelle passate. Visco ha poi definito «incerta» l'ipotesi che la decisione della Bce di cambiare il target d'inflazione significhi una politica monetaria accomodante ancora a lungo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA