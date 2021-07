Nella notte supermarket divorato dalle fiamme

Un incendio, ieri notte, ha quasi completamente distrutto i locali di un supermercato a Roma. È accaduto intorno alle 4 in via Monte Cervialto, in zona Val Melaina. L'incendio si è originato dalla zona frigoriferi all'interno del supermercato, al civico 7 di via Monte Cervialto, causando danni all'impianto elettrico e a tutte le strutture in plastica. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, in particolare sono intervenuti la squadra VV.F di Nomentano (6/A), l'autoscala (AS/6), una botte (AB/6) ed il carro autoprotettori. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è riuscito in qualche modo a circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme distruggessero l'intero locale. Ingenti però i danni: l'incendio è infatti arrivato a colpire fino alle vetrine esterne del supermercato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

