Nella notte nuovi raid contro i locali A pranzo arriva Conte: l'antimafia qui

Enrico Chillè

Dopo i roghi, due tentati furti: Centocelle sembra non conoscere pace. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, c'è stato un furto con scasso all'interno di due locali, un pub e un barbiere, proprio a poca distanza dalla libreria La Pecora Elettrica e il bar Baraka Bistrot, che erano stati distrutti da alcuni incendi dolosi appiccati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. I due tentati furti sono giunti a poche ore di distanza dall'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i proprietari della libreria e del bar dati alle fiamme.

I nuovi raid contro i locali di Centocelle sono avvenuti poco dopo le 2.30 tra via dei Ciclamini e viale Palmiro Togliatti: a quanto pare, gli autori del gesto avrebbero desistito dopo essere stati scoperti da alcuni residenti. I carabinieri, poche ore dopo, hanno fermato tre albanesi in possesso di armi da scasso ma al momento non ci sarebbero riscontri evidenti con quanto avvenuto al pub Spunky e al barbiere Black Blade. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia Casilina, proseguono.

Intanto, gli ultimi due giorni sono stati importanti per far sentire ai residenti e ai commercianti di Centocelle la vicinanza dello Stato: ieri c'è stato un incontro tra Regione Lazio e associazioni di quartiere, mentre la Commissione regionale Antimafia ha annunciato una seduta straordinaria proprio davanti alla Pecora Elettrica, in programma per lunedì prossimo. Domenica sera, invece, Giuseppe Conte ha contattato a sorpresa e cenato privatamente con i gestori della Pecora Elettrica e del Baraka Bistrot: un incontro informale, avvenuto in un ristorante di Centocelle, in cui il premier era giunto in compagnia del figlio 12enne.

Marco Nacchia, il titolare del bar incendiato, ha spiegato: «Il presidente del Consiglio ha voluto sapere cosa fosse accaduto e ci ha chiesto anche cosa ci serve per ripartire. Devo dire che la vicinanza dei cittadini e delle istituzioni è un segnale incoraggiante». Danilo Ruggeri, proprietario della Pecora Elettrica, si è invece mostrato più pessimista: «Al momento non ci sono le condizioni per riaprire. La situazione non dipende solo dalle forze dell'ordine sul territorio e nelle ultime settimane non è cambiata: è una piccola strategia della tensione».

riproduzione riservata ®

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA