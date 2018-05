Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella Milano del cibo senza confini, i viaggi intorno al mondo cominciano a tavola. Come da Cittamani, il ristorante della chef star indiana Ritu Dalmia (nella foto) che ha aperto da qualche mese a Brera, debutto assoluto in Europa. Cittamani è un omaggio all'amata cultura gastronomica italiana (passione che ha reso famosa Dalmia in patria), abbinato alla tradizione culinaria del suo Paese natale. Il tutto si traduce in un menu che rivela una versione delicata, più autentica, della cucina indiana. Ogni piatto vede protagonista una sola spezia, esaltata da ingredienti scelti tra Italia e India. Dalle Arancine di kichidi in crosta di panko con salsa di mango agrodolce e piccante alle Costine di maiale caramellate al tamarindo, al Pollo marinato tandoori con lenticchie e verdure. Il tutto accompagnato da cocktail creati ad hoc.Piazza Mirabello, 5, Milano 02/38240935Costo: da 50 euro, sempre aperto.(C.Bur.)