Nella fondina di polizia, carabinieri e finanzieri mercoledì arriva il taser giallo: spara in 12 città

Alessandra SeveriniPartirà mercoledì 5 settembre la sperimentazione del taser, l'arma ad impulsi elettrici che verrà data in dotazione ad alcune pattuglie delle forze dell'ordine operative in dodici città, tra cui Milano, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, Catania.Il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha individuato alcune regole per l'uso da parte degli agenti. In particolare il taser inizialmente andrà mostrato senza esser impugnato per far desistere il soggetto dalla condotta in atto. Avrà colore giallo per renderlo immediatamente riconoscibile e verrà tenuto dagli operatori in un'apposita fondina dalla parte opposta rispetto all'arma d'ordinanza. Ad averlo in dotazione saranno alcuni equipaggi dei Carabinieri del nucleo radiomobile e degli agenti delle volanti di Polizia e Guardia di Finanza che nei mesi scorsi hanno seguito appositi corsi di formazione. In particolare si chiede loro di usare la nuova arma nei casi di pericolo imminente per cittadini o forze di polizia (per esempio, un soggetto con un coltello e in stato di forte agitazione) considerando i rischi associati alla caduta della persona e un'eventuale visibile condizione di vulnerabilità del soggetto. Attenzione anche all'ambiente circostante per il rischio di incendi.L'arma è già in dotazione alle forze di polizia di circa 107 paesi, tra cui Canada, Brasile, Australia e in Europa in Finlandia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Grecia e Regno Unito. Non mancano le polemiche. L'associazione Antigone ricorda che su «persone con disturbi neurologici o cardiaci» il taser ha «rischi mortali» e che «a partire dal 2000 sarebbero stati circa 1.000 i morti a causa di questo tipo di pistola».riproduzione riservata ®