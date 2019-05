Nel weekend ritorna l'Azalea della Ricerca

MILANO - In occasione della festa della Mamma torna a Milano nel weekend «l'Azalea della Ricerca», il fiore simbolo della lotta ai tumori femminili, il cui acquisto aiuta la ricerca dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc). Lo ricorda la Fondazione, i cui volontari saranno presenti in molte piazze milanesi. Da ieri l'azalea sta già colorando la città incirca 70 negozi della zona Brera. Inoltre i volontari saranno ospiti nel Villaggio dei Partner dell'Adunata Nazionale degli Alpini in Largo Cairoli, per consentire di scegliere in anticipo questo regalo. La distribuzione dell'Azalea proseguirà venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio in altre piazze della città per festeggiare tutte le mamme e insieme dare continuità ai ricercatori. Il calendario aggiornato è su www,airc.it o contattando il numero 840.001.001. A rappresentare i circa 5mila scienziati Airc nell'immagine della campagna c'è Carlotta Giorgi, ricercatrice presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell'Università di Ferrara e mamma di 5 figli.(A.Cap.)

