NEL SEGNO DI ZORZI

Massimo Sarti

MILANO - «L'Italia può salire sul podio. Può vincere, anche se non sarà facile. Dipenderà dalle tante avversarie importanti, Polonia, Russia e Francia su tutte. Dipenderà anche da come i nostri ragazzi, i vari Zaytsev, Juantorena e Giannelli, sapranno reagire sotto pressione». Analisi a cura di Andrea Zorzi, che ha citato i leader della squadra azzurra che oggi a Montpellier contro il Portogallo (ore 17.15, diretta Rai Due e Dazn) debutterà negli Europei ospitati da Francia, Slovenia, Olanda e Belgio. L'Italvolley del ct Gianlorenzo Blengini, che ha già staccato ad agosto a Bari il pass per il Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sogna di riconquistare quel titolo continentale che ci manca dal 2005. L'ultimo oro della lunga serie iniziata proprio ad un Europeo, nel 1989 in Svezia, da Julio Velasco e dalla Generazione di Fenomeni di cui Zorzi era il micidiale opposto. Zorro in azzurro ha conquistato tre trionfi continentali (su sei), due iridati (su tre), tre nella World League e l'argento olimpico di Atlanta 1996, più un'infinità di titoli nei club con Parma, Milano e Treviso. «Tutto è cambiato, la competizione è sempre più feroce. I confronti generazionali nello sport sono abbastanza insensati. Mi sento comunque vicino agli atleti attuali, ancora rapportati a quel passato. Penso siano stanchi. L'Italia è sempre stata ad alti livelli e non è da trascurare».

Zorzi, Lucchetta, Cantagalli, Bernardi, Tofoli, Gardini, De Giorgi, Anastasi, Bracci, Giani. «Far parte di quel gruppo è stato meraviglioso, ma ci furono anche conflitti durissimi, una competizione interna notevole». Tutt'altro che banale il tuffo all'indietro del 54enne Zorzi. Oggi, tra le tante attività (non però l'allenatore, a differenza di molti altri fenomeni), commentatore tv per Dazn, fresco reduce dall'aver descritto il bronzo europeo al femminile. Speranze d'oro sfumate dopo la sconfitta in semifinale con la bestia nera Serbia. E con appendici social non piacevoli per alcune nostre atlete. «Trovo incomprensibile, inaccettabile, che le italianissime Egonu e Sylla vengano invitate a tornare nel loro Paese. I social non hanno vie di mezzo e i ragazzi di oggi devono conviverci. Io ne resto fuori finché posso».

riproduzione riservata ®

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA