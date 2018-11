Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel promo, in onda già da qualche giorno, si diverte a sfoggiare innumerevoli cambi d'abito e a parlare in svariate lingue del mondo. Ma nelle 5 puntate de La notte dei record, al via domenica 25 novembre in prima serata su Tv8, Enrico Papi avrà a che fare con primati veri e, soprattutto, con prove di grande abilità. Rispetto a Lo show dei record, così era intitolato il programma nelle sue prime 6 edizioni trasmesse da Mediaset, prima che Sky ne acquisisse i diritti, stavolta «non ci saranno i fenomeni da baraccone, come la donna più pelosa o quella con le unghie più lunghe spiega il conduttore ma solo quelli che hanno un talento e vogliono provare a entrare nel libro dei Guinness», sotto lo sguardo vigile dei due giudici Sofia Greenacre e David Ferrini. Questo non vuol dire naturalmente che il tono sarà serioso, altrimenti non avrebbero affidato la conduzione a chi ha fatto del sorriso la propria cifra stilistica, quella che mancherà sarà piuttosto la risata fine a se stessa. Ci sarà anche qualche momento divertente, ma voglio dimostrare che sono cresciuto: mi piace anche tirare fuori l'umanità delle persone, se c'è».Di certo la leggerezza sarà assicurata da Mr Cherry Yoshitake, un giapponese che ha conquistato finora 50 primati bizzarri, e ne detiene ancora 18, che «in ogni puntata proverà a batterne uno nuovo, come tenere 40 dadi in equilibrio o infilarsi più mutande possibile». Per Papi è il primo programma in prime time da quando è a Tv8, se si escludono alcuni speciali di Guess my age, ma sta già parlando con la rete di nuovi titoli da testare. «Qui si può sperimentare spiega mentre altrove si tende a rifare sempre le stesse cose». (D. Ara.)