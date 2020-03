Nel Lazio la diversità di contenuto delle ordinanze rispetto a quelle nazionali riguarda soprattutto l'apertura e la chiusura dei negozi e dei supermercati. La Regione ha infatti già imposto la chiusura degli esercizi alle ore 19 (provando quindi a limitare l'orario della spesa al massimo verso le 18) in tutti i giorni tranne la domenica, quando la chiusura scatta alle ore 15. Probabilmente, con l'ultima ordinanza del governo sul divieto assoluto di spostamento da Comune a Comune, è stata data anche una risposta alla richiesta della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che voleva un controllo molto più stringente per coloro che arrivano in treno nella Capitale. C'è poi il caso Fondi, la cittadina in provincia di Latina che rappresenta l'unica zona rossa del Lazio: qui non si entra e non si esce dopo il focolaio acceso in seguito ad una festa con persone provenienti dal Nord. Ma resta problematica la gestione del grande mercato ortofrutticolo di Fondi, che serve ben 4 milioni di italiani. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

