Nel Lazio 946 casi e 44 morti in 24 ore

Coronavirus, dopo quasi due mesi e mezzo il Lazio torna sotto i mille nuovi casi giornalieri. Sono 946 (372 a Roma città) i nuovi positivi su quasi 13mila tamponi, 44 i nuovi decessi e 1149 i guariti in 24 ore. Il calo dei contagi è certificato anche dall'RT, che torna sotto quota 1, e dal tasso di positività che scende al 7%.

In aumento il numero dei ricoverati (20 in più in 24 ore), ma diminuiscono le terapie intensive (sei in meno rispetto al giorno precedente, con 13 nuovi ingressi giornalieri). L'Assessorato alla Salute della Regione Lazio ha anche annunciato il varo del piano vaccini, con un potenziale di un milione di dosi al mese.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 75.702, di cui 72.676 in isolamento domiciliare, 2740 ricoverati e 286 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 2.603.776 tamponi e accertati 152.457 casi, con 3434 deceduti e 73.321 guariti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

