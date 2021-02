Nel Lazio 920 casi e 20 morti in 24 ore

Nel Lazio che da oggi inizia la vaccinazione di massa ai cittadini dagli 80 anni in su, sono 920 i nuovi casi positivi (410 a Roma città) su 22.166 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In 24 ore sono 20 i morti e 3985 i guariti.

Con il consueto calo dei test processati nel weekend, il tasso di positività sale leggermente, passando dal 9 al 10% (il 4% se si conteggiano anche gli antigenici). Diminuiscono però i ricoveri (-41) e le terapie intensive (-6, nonostante 13 nuovi ingressi giornalieri). Sul fronte vaccini, le dosi totali somministrate sono più di 230mila, con 105mila persone che hanno già ricevuto anche il richiamo e 18mila ultraottantenni già vaccinati.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 53.358, di cui 50.862 in isolamento, 2232 ricoverati e 264 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 3.520.345 test tra tamponi e antigenici e accertati 212.420 casi, con 5259 deceduti e 153.803 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA