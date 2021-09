«Nel Lazio 87% degli adulti vaccinati con doppia dose»

«Nel Lazio superati 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato la doppia dose di vaccino, oltre l'87% della popolazione adulta e l'82% della popolazione dai 12 anni in su ha completato il percorso di vaccinazione. Presto partiremo con la terza dose per gli over 80 e per il personale sanitario». Lo riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I dati nella regione segnano un calo della diffusione del contagio. Ieri nel Lazio su 6.948 tamponi molecolari e 10.355 tamponi antigenici per un totale di 17.303 tamponi, si sono registrati 272 nuovi casi positivi (-34), 6 i decessi (+4), 392 i ricoverati (-4), 58 le terapie intensive (+3) e 343 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 126. «Calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale grazie alla campagna di vaccinazione», sottolinea D'Amato, segnalando anche che «con la terza dose sono stati già vaccinati oltre 6mila cittadini nel Lazio».



