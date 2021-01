Nel Lazio 872 casi e 16 morti in 24 ore

Nel Lazio 872 nuovi casi positivi (426 a Roma città) su un totale di 15.204 test (9913 tamponi molecolari e 5291 antigenici rapidi) in 24 ore. I nuovi decessi sono 16 e i guariti 1021, con il tasso di positività che scende all'8,79% (5,73% se si considerano anche gli antigenici). Aumentano però i ricoveri (+119 in un solo giorno) e le terapie intensive (+19 in 24 ore, con 20 nuovi ingressi giornalieri).

Sul fronte delle vaccinazioni, sono già oltre 111mila le dosi somministrate e sono partiti i primi richiami al personale sanitario che aveva ricevuto la prima dose alla fine di dicembre.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 77.345, di cui 74.145 in isolamento, 2885 ricoverati e 315 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.977.732 tra tamponi molecolari e antigenici, con 190.515 casi accertati. In totale, i guariti sono 108.755 e i deceduti 4415.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

