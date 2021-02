Nel Lazio 809 casi e 11 morti in 24 ore

Contagi sostanzialmente stabili nel Lazio, che fa registrare in 24 ore 809 nuovi casi positivi (375 a Roma città) su 23.091 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In un giorno si registrano anche 11 decessi e 1831 guariti, con il tasso di positività che resta stabile intorno all'8% (meno del 4% se si considerano anche gli antigenici). Calano i ricoveri (-29 in un giorno) e aumentano le terapie intensive (+3, con 18 nuovi ingressi giornalieri), anche se a preoccupare è soprattutto l'indice RT: nell'ultima rilevazione di due giorni fa l'indice di trasmissibilità del virus è pari a 0,96, ad un passo dalla soglia d'allarme di 1 che farebbe tornare il Lazio in zona arancione.

Continua intanto la campagna vaccinale agli over 80: sono oltre 50mila quelli già vaccinati, il 12% della popolazione ultraottantenne del Lazio. Le dosi complessivamente somministrate dal 27 dicembre a oggi sono invece circa 282mila. Gli attuali positivi nel Lazio sono 39.589, di cui 37.238 in isolamento, 2092 ricoverati e 259 in terapia intensiva.

Nel frattempo non si fermano i controlli anti-assembramento: nel pomeriggio di ieri i vigili hanno chiuso l'area di Fontana di Trevi e in parte via del Corso.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA