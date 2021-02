Nel Lazio 760 casi e 34 morti in 24 ore

Nel Lazio, su oltre 15mila test tra tamponi e antigenici, sono 760 (376 a Roma città) i nuovi casi positivi. Nelle ultime 24 ore anche 34 decessi e 1885 guariti, con il tasso di positività che scende al 6%. In calo anche i ricoveri (-2) e le terapie intensive (-5), anche se preoccupa il focolaio individuato a Roccagorga (Latina), dichiarato zona rossa per due settimane.

Vaccini: sono 288mila le dosi somministrate da fine dicembre a oggi, con 116mila persone che hanno ricevuto anche il richiamo e 50mila over 80 che hanno ricevuto la prima dose. Da ieri è partita la campagna vaccinale anche al personale delle forze dell'ordine con meno di 55 anni. Dal 22 febbraio inizieranno anche le vaccinazioni per il personale di scuole e università.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 38.430, di cui 36.086 in isolamento, 2090 ricoverati e 254 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 220.065 casi, con 5506 deceduti e 176.129 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

