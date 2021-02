Nel Lazio 717 casi e 38 morti in 24 ore

Nel Lazio 717 nuovi casi (351 a Roma città), 38 decessi (superate le 5000 vittime totali da inizio emergenza) e 2390 guariti in 24 ore, con meno tamponi effettuati a causa del consueto calo del week-end. Il tasso di positività torna comunque a scendere e si attesta all'8%. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, continua a predicare cautela: «Torniamo in zona gialla ma non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora da tutti. Manteniamo alta l'attenzione o si fa presto a finire in zona arancione o rossa».

Partite le prenotazioni sul sito di Salute Lazio per i vaccini agli over 80 (che partiranno l'8 febbraio), non senza problemi a causa del notevole afflusso di utenti che ha mandato in tilt i server. Raggiunta e superata quota 193mila dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale.

Gli attuali positivi sono 61.490, di cui 58.829 in isolamento, 2373 ricoverati e 288 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 206.165 casi, con 5022 deceduti e 139.653 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

