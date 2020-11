Nel Lazio 2.509 casi e 62 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio 2509 nuovi casi (1483 a Roma città) con 27.951 tamponi e 62 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono 540, mentre il rapporto positivi/tamponi, in 24 ore, scende dall'11,52% all'8,98%.

Le buone notizie arrivano dallo Spallanzani: il vaccino Reithera ha superato con successo la prima fase della sperimentazione e il direttore scientifico Giuseppe Ippolito ha annunciato la pianificazione delle successive due fasi. Una buona notizia in vista di un più ampio approvvigionamento di vaccini per tutta l'Italia. Le farmacie, intanto, continuano a eseguire test rapidi antigenici e sierologici.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 85.796, di cui 82.090 in isolamento domiciliare, 3361 ricoverati (+10 in un giorno) e 345 in terapia intensiva (+10 in 24 ore). Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 2.063.500 tamponi e accertati 107.490 casi, con 2088 deceduti e 19.606 guariti.(E. Chi.)



