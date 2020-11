Nel Lazio 2.260 casi e 69 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio 2260 nuovi casi (1333 a Roma città) con 25.908 tamponi e 69 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento ricoveri (+60 in un giorno) e terapie intensive (+3), così come il rapporto positivi/tamponi che sale dal 7,20 all'8,72%. Il valore RT resta però stabile sotto 1 (0,8).

«Il confronto settimanale con gli scorsi giovedì conferma il calo, dobbiamo continuare così e serve prudenza sulla riapertura delle scuole», le parole dell'assessore regionale D'Amato. Intanto, Fiumicino diventa il primo aeroporto europeo a varare i voli Covid-tested' tra Roma e gli Stati Uniti, come già avvenuto tra la Capitale e Milano: si partirà a dicembre e la collaborazione tra Adr, Alitalia e Delta permetterà di superare la quarantena obbligatoria.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 87.303, di cui 83.543 in isolamento, 3408 ricoverati e 352 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.118.597 tamponi e accertati 111.852 casi, con 2215 deceduti e 22.334 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

