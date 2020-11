Nel Lazio 2.102 nuovi positivi e 58 morti

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio sono 2102 i nuovi positivi (di cui ben 1.139 a Roma città e altri 529 in provincia) con 29.189 tamponi e 58 i decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 1275 in un giorno, mentre continua a migliorare il rapporto positivi/tamponi, che scende dall'8,98% di martedì al 7,20% di ieri.

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha spiegato: «Tutti i dati stanno migliorando e gli ospedali stanno reggendo, bene anche la rete dei soccorsi; questo dimostra che le misure prese finora stanno funzionando e dobbiamo continuare così. Ringrazio tutti gli operatori del servizio sanitario regionale per l'impegno costante nel difendere Roma e il Lazio e invito i cittadini ad evitare assembramenti in occasione del Black Friday».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 86.565, di cui 82.868 in isolamento domiciliare, 3348 ricoverati in ospedale (-13 in 24 ore) e 349 in terapia intensiva (+4 in un giorno). Dall'inizio dell'emergenza la Regione Lazio ha processato 2.092.689 tamponi e accertato 109.592 casi, con 2146 deceduti e 20.881 guariti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

