Nel Lazio 1.836 casi e 14 morti in 24 ore

Da domani in zona arancione, nel Lazio si registra però un aumento di nuovi casi, di ricoveri e di pazienti in terapia intensiva. Solo a Roma i nuovi casi sono 900. Ieri infatti, ultimo giorno di zona rossa, su quasi 15 mila tamponi nel Lazio e oltre 15 mila test antigenici, per un totale di oltre 30 mila test, sono stati 1.836 i nuovi casi positivi vale a dire 11 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e sono diminuiti di una unità i decessi. In base ai dati forniti dall'assessorato regionale alla salute, il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 6%. Nella Asl Rm 1 i nuovi casi sono stati 361, 424 nella Asl Rm 2 e 132 nella Asl Rm 3. Prosegue intanto la campagna vaccinale con una media di 25mila somministrazioni al giorno e si procede verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate. Nella fascia over80, il 40% di coloro che hanno aderito ha già ricevuto la seconda dose ed ha così concluso il ciclo vaccinale.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA