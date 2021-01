Nel Lazio 1.816 casi e 47 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio contagi ancora in aumento: sono 1816 i nuovi casi positivi (921 a Roma città) su 14.005 tamponi. I decessi in un giorno sono 47, i guariti 2012; calano ricoveri (-78) e terapie intensive (-18), ma aumenta il tasso di positività, che passa dall'11,79% al 12,97% (il dato scende al 5% se oltre ai tamponi molecolari vengono considerati anche i test antigenici). L'indice RT è superiore a 1 e la Regione Lazio, che finora è sempre rimasta in zona gialla, ammette: «Ci attendiamo il passaggio in zona arancione».

L'incremento dei casi riguarda soprattutto le province di Roma e Latina. Prosegue la campagna vaccinale (oltre 90mila dosi somministrate) che ora interessa anche i pazienti ultraottantenni ricoverati negli ospedali.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 77.980, di cui 74.871 in isolamento, 2814 ricoverati e 295 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.880.995 tamponi e accertati 185.274 casi, con 4306 deceduti e 103.438 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

