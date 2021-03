Nel Lazio 1.812 casi e 10 morti in 24 ore

Nel Lazio 1812 nuovi casi positivi (901 a Roma città) su oltre 38mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 10 nuovi decessi e 720 guariti, con il tasso di positività che si attesta intorno all'11% (il 4% se si considerano anche gli antigenici). Aumentano i ricoveri (+42 nelle ultime 24 ore), mentre restano stabili le terapie intensive.

Sul fronte delle vaccinazioni, si viaggia ormai verso le 20mila dosi somministrate al giorno. Sono complessivamente più di 685mila le dosi inoculate dal 27 dicembre a oggi, oltre l'89% del totale di dosi disponibili. Con le scorte quasi in esaurimento, la vaccinazione dai medici di base è al momento sospesa. «Siamo in grado di fare 60mila somministrazioni al giorno, speriamo arrivino presto più dosi», le parole dell'assessore alla Salute, Alessio D'Amato.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 42.587, di cui 40.094 in isolamento, 2214 ricoverati e 279 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 255.796 casi, con 6183 deceduti e 207.026 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA