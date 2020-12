Nel Lazio 1.791 casi e 45 decessi in 24 ore

Ida Di Grazia

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore su oltre 24mila tamponi si registrano 1.791 casi. Si riduce, invece, il numero dei morti: che passano da 64 a 45, mentre i guariti sono 780. Roma stoppa il trend positivo degli ultimi due giorni e risale nuovamente sopra il mille casi che ora sono 1.038. Numeri che salgono a 1.302, se consideriamo la provincia della Capitale.

Ieri i nuovi positivi erano stati 1.669 su quasi 27mila tamponi eseguiti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 7%. È quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, secondo il quale «Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi. La riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA