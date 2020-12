Nel Lazio 1.769 casi e 38 morti in 24 ore

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio 1769 nuovi casi (di cui 1013 a Roma città) con 22.793 tamponi. In 24 ore si registrano anche 38 decessi e 756 guariti. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, certifica il miglioramento della situazione epidemiologica, con un RT stabile intorno allo 0,9. Il rapporto positivi/tamponi cresce, seppur di poco: si è passati dal 7,25% di martedì al 7,76% di ieri. Il dato migliore resta quello dei ricoveri, 49 in meno rispetto al giorno precedente, ma in 24 ore sono 14 in più i pazienti in terapia intensiva, con 23 nuovi ingressi giornalieri.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 92.879, di cui 89.282 in isolamento domiciliare, 3233 ricoverati e 364 pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 2.288.573 tamponi e accertati 125.009 casi, con 2514 deceduti e 29.616 guariti.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 05:01

