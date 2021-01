Nel Lazio 1.746 casi (607 a Roma) e 17 morti

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio contagi ancora in aumento: sono 1746 i nuovi casi positivi (607 a Roma città) su 11.706 tamponi processati. In 24 ore si registrano anche 17 decessi e 1113 guariti, ma il tasso di positività sale ancora, passando in un giorno dal 12,88% al 14,92%. Un dato che preoccupa l'Assessorato regionale alla Salute, dopo che il Lazio ha scongiurato per un pelo il passaggio dalla zona gialla a quella arancione: «Con questo trend si rischiano maggiori restrizioni».

In aumento anche il numero dei ricoveri (+26 in un giorno) e dei posti occupati in terapia intensiva (+13). Il Lazio, intanto, continua la campagna vaccinale contro il Covid anche se negli ultimi giorni si è registrato un lieve rallentamento. In attesa delle nuove dosi in arrivo questa mattina, sono oltre 66mila le persone vaccinate su 87.730 vaccini disponibili.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.705, di cui 75.612 in isolamento, 2850 ricoverati e 323 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.829.610 tamponi e accertati 179.661 casi, con 4131 deceduti e 96.745 guariti.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA