Nel Lazio 1.669 casi e 64 morti in 24 ore

Enrico Chillè

Coronavirus: nel Lazio, in 24 ore, 1669 nuovi casi (con 26.784 tamponi), 64 decessi e 868 guariti. Roma città per il secondo giorno consecutivo sotto i mille casi (949).

Se in un giorno aumentano i decessi (+25) e i pazienti in terapia intensiva (+2), calano i ricoverati (-143) e il rapporto positivi/tamponi continua a scendere, passando in 24 ore dal 7,94% al 6,23%. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha spiegato: «Rallentamento consolidato, il rigore chiesto ai cittadini sta funzionando. Ora è importante non ripetere gli stessi errori fatti dall'estate in poi».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 90.938, di cui 87.345 in isolamento, 3241 ricoverati e 352 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.241.091 tamponi e accertati 121.449 casi, con 2431 deceduti e 28.080 guariti.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

