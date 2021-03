Nel Lazio 1.654 casi e 22 morti in 24 ore

Aumento costante dei contagi nel Lazio, che in 24 ore registra 1654 nuovi casi (751 a Roma città) su oltre 38mila test tra tamponi e antigenici, 22 nuovi decessi e 1333 guariti. Il tasso di positività resta stabile intorno al 10%, ma l'aumento dei casi degli ultimi giorni si riflette anche in una costante pressione ospedaliera: continuano ad aumentare ricoveri (+27 in un giorno) e terapie intensive (+6).

Sul fronte dei vaccini, sono state superate le 600mila dosi somministrate dall'inizio della campagna. Un decimo degli abitanti del Lazio ha quindi ricevuto almeno una dose, tra cui 200mila over 80. Intanto, da ieri sono partite le prenotazioni online per i nati negli anni 1944 e 1945 e da domani potranno farlo anche i nati nel 1946 e 1947.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 38.876, di cui 36.533 in isolamento, 2076 ricoverati e 267 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 248.429 casi, con 6114 deceduti e 203.439 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

