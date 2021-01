Nel Lazio 1.612 nuovi casi e 41 morti

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio che taglia il traguardo dei 100mila guariti i contagi tornano ad aumentare dopo due giorni di calo. I nuovi casi positivi sono 1612 (782 a Roma città) su 13.678 tamponi, con il tasso di positività che passa dal 10,46% all'11,79%. In 24 ore i nuovi decessi sono 41 e i guariti 1935, aumentano i ricoveri (+21) ma calano le terapie intensive (-13, con 21 nuovi accessi giornalieri).

Prosegue la campagna vaccinale: già superata quota 85mila dosi anti Covid somministrate. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, oltre ad invitare ancora i cittadini a rispettare le norme anti-contagio (mascherine e distanziamento), ha confermato che a breve i medici di base potranno vaccinare gli ultraottantenni, con le prime dosi del vaccino Moderna. Per chi è già stato vaccinato, tra pochi giorni scatterà anche la somministrazione della seconda dose.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.223, di cui 75.018 in isolamento, 2892 ricoverati e 313 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.866.990 tamponi e accertati 183.908 casi, con 4259 deceduti e 101.426 guariti.

