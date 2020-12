Nel Lazio 1.597 casi e 57 decessi in 24 ore

Coronavirus, tornano a salire i contagi nel Lazio: sono 1597 i nuovi casi (767 a Roma città) con 15.906 tamponi in 24 ore. Il tasso di positività sale dal 7,77% al 10% e i nuovi decessi sono 57, ma per il secondo giorno consecutivo si registra un nuovo record di guariti (4177 in un giorno).

Negli ospedali calano i ricoverati (-9 in un giorno) ma aumentano le terapie intensive (+6). «Per la prima volta, dopo un periodo di discesa, ci ritroviamo alle prese con un aumento dei casi: dobbiamo evitare l'inversione di tendenza, servono subito misure nazionali» - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato - «In compenso, la circolazione dell'influenza stagionale è quasi nulla: questo dimostra che il vaccino antinfluenzale e le mascherine funzionano».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.630, di cui 75.459 in isolamento, 2860 ricoverati e 311 pazienti in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.521.048 tamponi e accertati 144.967 casi, con 3156 deceduti e 63.181 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA