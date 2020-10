Nel Lazio 1.541 casi in 24 ore: a Roma 632

Coronavirus, nel Lazio 1541 casi (di cui 632 a Roma città) e dieci nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Il rapporto positivi/tamponi resta stabile al 7%, al di sotto della metà della media italiana, ma la situazione preoccupa soprattutto per i contagi accertati tra i vigili del fuoco e la chiusura della scuola di formazione a Capannelle: il 5% degli uomini è già risultato positivo e si trova in isolamento. L'assessore Alessio D'Amato, intanto, ha invitato i cittadini a rivolgersi al proprio medico di base per ogni evenienza, come già stabilito dal nuovo Dpcm per le persone positive che dovessero accusare sintomi.

Dei dieci nuovi decessi, otto sono avvenuti tra Roma e provincia, uno a Latina e uno a Viterbo. Gli attuali positivi sono 22.815, di cui 21.193 in isolamento, 1476 ricoverati e 146 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.294.172 tamponi, con 34.238 casi accertati, 10.323 guariti e 1100 deceduti.(E. Chi.)

