Nel Lazio 1.536 casi e 20 morti in 24 ore

Contagi e pressione ospedaliera in aumento nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, su un totale di oltre 18mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi, sono 1536 (806 a Roma città) i nuovi casi positivi. In un giorno si registrano anche 20 nuovi decessi e 664 guariti, con il tasso di positività che, a causa del consueto calo dei test processati nel weekend, sale dall'11 al 12%.

In netto aumento anche i ricoveri (+83 in un giorno) e le terapie intensive (+14 in 24 ore). La campagna vaccinale ha raggiunto, nell'ultima settimana, una media di circa 20mila dosi somministrate al giorno. Questo dato, tuttavia, potrebbe abbassarsi drasticamente dopo la sospensione, decisa ieri dall'Aifa, dei vaccini di AstraZeneca, quelli disponibili in maggiori quantità nel Lazio come nel resto d'Italia.

Gli attuali positivi sono 43.439, di cui 40.849 in isolamento, 2297 ricoverati e 293 in terapia intensiva. Da inizio 1.536emergenza accertati 257.332 casi, con 6203 deceduti e 207.690 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

