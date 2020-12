Nel Lazio 1.501 casi e 33 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio 1501 nuovi casi (di cui 824 a Roma città) con 16.935 tamponi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 33 e i guariti 973, ma con il consueto calo dei tamponi nel fine settimana il rapporto positivi/tamponi si attesta all'8,86%.

Rispetto al giorno precedente, calano sia i ricoveri (118 in meno in 24 ore) che le terapie intensive (dieci in meno, nonostante i 30 nuovi ingressi in un solo giorno). Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, continua a predicare prudenza: «La situazione dei ricoveri, delle terapie intensive, dei decessi e dei nuovi casi sta migliorando, ma occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 94.009, di cui 90.577 in isolamento, 3091 ricoverati e 341 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.384.802 tamponi e accertati 133.128 casi, con 2701 deceduti e 36.418 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA