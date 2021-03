Nel Lazio 1.497 casi e 32 morti in 24 ore

Nel Lazio 1497 nuovi casi (777 a Roma città) su oltre 39mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In 24 ore comunicati anche 32 decessi e 610 guariti. Con l'incremento dei test rispetto ai dati del week-end, il tasso di positività torna a scendere al 10% (il 4% se si considerano anche gli antigenici). Continuano ad aumentare i ricoveri (+102 ricoveri comunicati) e le terapie intensive (+1 nelle ultime 24 ore).

La sospensione del vaccino di AstraZeneca ha notevolmente rallentato il ritmo delle somministrazioni. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha spiegato che tutte le vaccinazioni sono state annullate e saranno riprogrammate non appena l'Ema e l'Aifa comunicheranno l'ok per il ritorno alle somministrazioni.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 44.294, di cui 41.601 in isolamento, 2399 ricoverati e 294 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 258.829 casi, con 6235 deceduti e 208.300 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

