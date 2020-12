Nel Lazio 1.488 casi e 68 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio contagi stabili ma ancora una volta con meno tamponi rispetto alla media delle scorse settimane. Sono 1488 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (di cui 886 a Roma città) con 15.916 tamponi. Aumentano i decessi (68 in un giorno) ma si registra un nuovo record giornaliero di guariti (ben 4471). Calano i ricoveri (-73) e le terapie intensive (tre in meno, ma con 19 nuovi ingressi giornalieri), ma il Lazio si conferma la seconda regione con più malati gravi d'Italia, dopo la Lombardia.

L'assessore regionale Alessio D'Amato ha spiegato: «Si prevede un calo dell'RT sotto 1, le misure restrittive stanno funzionando. Il rigore paga, non possiamo abbassare la guardia».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 90.767, di cui 87.392 in isolamento, 3036 ricoverati e 339 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.414.442 tamponi e accertati 135.913 casi, con 2802 deceduti e 42.344 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

