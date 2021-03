Nel Lazio 1.407 casi e 19 morti in 24 ore

Nel Lazio contagi e pressione ospedaliera in aumento, ma c'è ottimismo per l'indice Rt e per la campagna vaccinale. Sono 1407 i nuovi casi (714 a Roma città) su circa 15mila test tra tamponi e antigenici nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 19 nuovi decessi e 576 guariti.

Il tasso di positività sale al 15% (il 9% se si considerano anche gli antigenici rapidi) e aumentano anche i ricoveri (+95 in un giorno) e le terapie intensive (+20 in 24 ore). Le migliori notizie arrivano dalle vaccinazioni (raggiunta quota 820mila dosi, di cui circa 300mila andate agli over 80, e ritorno ad una media di 20mila dosi al giorno) e dal probabile calo dell'indice Rt dopo una settimana di zona rossa.

Gli attuali positivi sono 48.502, di cui 45.483 in isolamento, 2678 ricoverati e 341 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 269.729 casi, con 6374 deceduti e 214.853 guariti.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

