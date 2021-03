Nel Lazio 1.341 casi e 12 morti in 24 ore

Sono 1.341 i contagi di Coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione. I morti sono 12 e i guariti 1.192. Dati tutto sommato stabili- Oltre 15 mila i tamponi effettuati e 20 mila i test antigenici. «Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive», ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Oggi, come ha annunciato D'Amato, partiranno le vaccinazioni per gli oltre 3 mila pazienti onco-ematologici dell'Ifo - Regina Elena e le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80, mentre giovedì si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene.

Non si fermano i controlli antiassembramento: ieri multate più di 100 persone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 05:01

