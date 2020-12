Nel Lazio 1.339 casi. A Roma 655 positivi

Enrico Chillè

Coronavirus: nel Lazio che taglia il traguardo dei 50mila guariti sono 1339 i nuovi casi (655 a Roma città) con 14.815 tamponi e 27 i decessi nelle ultime 24 ore. Un aumento rispetto alle ultime giornate. I guariti in un giorno sono 2021, calano i ricoverati (-32) ma aumentano le terapie intensive (+4, con 14 nuovi ingressi). Il rapporto positivi/tamponi sale dal 7,42% di sabato al 9,04%.

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha commentato così la corsa allo shopping di Natale in centro come nel resto di Roma: «Per favore, limitate gli assembramenti o la terza ondata sarà inevitabile. Va mantenuto il rigore, non possiamo vanificare gli sforzi fatti».

Gli attuali positivi, nel Lazio, sono 86.609, di cui 83.331 in isolamento domiciliare, 2937 ricoverati e 341 pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza processati 2.460.260 tamponi e accertati 139.676 casi, con 2938 deceduti e 50.129 guariti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

