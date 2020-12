Nel Lazio 1.220 casi e 40 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio che supera il traguardo dei due milioni e mezzo di tamponi complessivi da inizio emergenza si registra un lieve aumento dei contagi ma anche il nuovo record assoluto di guariti (4134 in un solo giorno). I nuovi casi sono 1220 (538 a Roma città) con 15.705 tamponi, i decessi sono 40. Il rapporto positivi/tamponi sale leggermente, passando dal 7,42% al 7,77%. Buone le notizie dagli ospedali: calano sia i ricoveri (-52 in un giorno) che le terapie intensive (-16, nonostante 20 nuovi ingressi giornalieri). Intanto, l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha annunciato: «Salvo accordi per una data unica europea, siamo pronti a partire col vaccino anti Covid il 15 gennaio. La prima vaccinata sarà un'infermiera; per le prime dosi il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa avranno la priorità, poi penseremo alle persone fragili. Il vaccino sarà gratuito e non obbligatorio ma contiamo su una larga adesione».(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA