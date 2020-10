Nel Lazio 1.219 casi e 16 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio i nuovi contagi si mantengono ma stabili (1219 nelle ultime 24 ore con oltre 20mila tamponi), ma aumentano decessi (16 in più in un giorno), ricoveri (+30 in 24 ore) e terapie intensive (sei in più rispetto a ieri). «Sono i giorni più difficili, dobbiamo rispettare regole e distanziamento», l'appello dell'assessore alla Salute, Alessio D'Amato.

Sono in fase di rinforzo i posti letto e le terapie intensive per i pazienti Covid, ma preoccupano diversi focolai, come quello già noto, legato al Nomentana Hospital, ed uno individuato in una Rsa di Borbona (Rieti). La maggior parte dei cluster, comunque, si confermano legati ai contagi in famiglia.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 17.403, di cui 16.048 in isolamento, 1226 ricoverati e 129 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.205.529 tamponi, con 28.370 contagi accertati, 9913 guariti e 1054 deceduti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 05:01

