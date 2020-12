Nel Lazio 1.213 casi e 21 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio lieve calo dei contagi (il tasso di positività scende dal 9,37% all'8,93 %) ma i nuovi positivi tornano a superare i guariti: sono 1213 (509 a Roma città) i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 13.581 tamponi. I nuovi decessi sono 21, i guariti 1001; aumentano i ricoveri (+13 in un giorno) ma le terapie intensive restano stabili. A meno di un improbabile crollo dei contagi, il Lazio si avvia nelle prossime ore verso il traguardo dei 150mila casi totali dall'inizio della pandemia.

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha spiegato in merito alla variante britannica del virus e allo stop ai voli: «Gli eventuali positivi, già giunti in Italia dal Regno Unito, saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e per studiare l'eventuale mutazione».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 76.780, di cui 73.690 in isolamento, 2784 ricoverati e 306 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.565.665 tamponi e accertati 149.018 casi, con 3292 deceduti e 68.946 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

